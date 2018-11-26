Венгер заинтересован в работе с Баварией

Арсен Венгер заинтересован в громком возвращении к тренерской деятельности во главе мюнхенской Баварии, которая вскоре может попрощаться с Нико Ковачем.

Опытный французский специалист надеется вернуться к работе накануне новогодних праздников. Возможный будущий работодатель Венгера – мюнхенская Бавария, сообщает The Telegraph.

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По информации источников издания, боссы "ротен" обсуждают кандидатуру 69-летнего француза. Экс-наставник лондонского Арсенала может заменить на посту главного тренера мюнхенцев Нико Ковача, поскольку результаты Баварии под его руководством не впечатляют.

Близкие Арсена Венгера уверяют, что он хотел бы вернуться к работе, чтобы завершить карьеру на мажорной ноте, в статусе тренера-триумфатора. Кроме того, уроженец Эльзаса свободно владеет немецким – одно из главных условий для прихода на тренерский мостик Баварии.

Напомним, что в мае Арсен Венгер ушел из лондонского Арсенала. С "канонирами" он работал на протяжении почти 22-х лет и завоевал 17 трофеев.

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