Кризис в Баварии: игроки резко выступили против Ковача, сам тренер в ярости, а Хенесс гарантирует ему один матч

В расположении Баварии сохраняется плохая атмосфера. Футболисты недовольны тренером, однако его пока не уволят.

В 12 туре Бундеслиги Бавария на своем поле упустила победу над слабой Фортуной, пропустив 3 мяча. Безвыигрышная серия мюнхенцев на внутренней арене составляет уже 3 матча, а отставание от лидера – 9 очков.

Бавария – Фортуна – 3:3 – видео голов и обзор матча

Сразу после отчетной встречи многие игроки Баварии просто в раздевалке резко высказались против главного тренера Нико Ковача, сообщает Bild am Sonntag. Это уже не первый подобный случай, ранее была информация о "восстании сенаторов". Леон Горецка отказался говорить с прессой на эту тему, а Мануэль Нойер сказал, что команда не выполнила установки тренера.

Президент Баварии Ули Хенесс прокомментировал эту информацию: "Мы точно не будем в раздевалке обсуждать с игроками будущее тренера, но впоследствии выслушаем их мнение.

Сейчас вопрос об увальнении Ковача даже не стоит. Мы должны сыграть тяжелый матч против Бенфики (27 ноября в ЛЧ). Ковач точно выведет команду на этот матч, а дальше мы спокойно проанализируем ситуацию. Приоритет в данный момент – обеспечить себе плей-офф Лиги чемпионов".

Сам Ковач был разъяренным на пресс-конференции. "Можете представить, как я себя чувствую. Не знаю, можно ли быть более злым, чем я сейчас. Мы допустили слишком много ошибок в обороне. Ни один тренер в мире не смог бы предотвратить такое. Мы действительно выглядели неплохо в течение 90 минут, если выбросить пропущенные голы", – сказал коуч.

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