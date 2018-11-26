Венгер зацікавлений у роботі з Баварією

Арсен Венгер зацікавлений у гучному поверненні до тренерської діяльності на чолі мюнхенської Баварії, яка незабаром може попрощатися з Ніко Ковачем.

Досвідчений французький фахівець сподівається повернутися до роботи напередодні новорічних свят. Можливий майбутній працедавець Венгера – мюнхенська Баварія, повідомляє The Telegraph.

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За інформацією джерел видання, боси "ротен" обговорюють кандидатуру 69-річного француза. Екс-керманич лондонського Арсенала може замінити на посаді головного тренера мюнхенців Ніко Ковача, оскільки результати Баварії під його керівництвом не вражають.

Близькі Арсена Венгера запевняють, що він хотів би повернутися до роботи, щоб завершити кар'єру на мажорній ноті, в статусі тренера-тріумфатора. Крім того, уродженець Ельзаса вільно володіє німецькою – одна з головних умов для приходу на тренерський місток Баварії.

Нагадаємо, що в травні Арсен Венгер пішов із лондонського Арсенала. Із "канонірами" він працював упродовж майже 22-х років і здобув 17 трофеїв.

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