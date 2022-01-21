"Я помню, как сказал в "Téléfoot", когда Килиану было 17 лет: "Это может быть новый Пеле". Он выиграл уже один чемпионат Мира, у Пеле их три, поэтому пока мы не можем убрать сомнения. У Мбаппе есть талант, интеллект и харизма, он быстро взлетел.

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У него было очень тяжелое лето, и он справился с этим как взрослый. Ему еще не раз придется столкнуться с критикой. Единственный вопрос о том, как он реагирует. И пока он справлялся.

Мне нравится, что он забивает голы в небольших матчах, как в Кубке Франции. Он понимает, что это необходимо. Он добавил в этом сезоне и понимает, что все очень требовательны к его результативности. Я доволен его прогрессом", – цитирует Венгера Le Parisien.

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