"Я пам'ятаю, як сказав у "Téléfoot", коли Кіліану було 17 років: "Це може бути новий Пеле". Він виграв уже один чемпіонат Світу, у Пеле їх три, тому поки що ми не можемо прибрати сумніви. У Мбаппе є талант, інтелект та харизма. Він швидко злетів.

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У нього було дуже важке літо, і він упорався з цим як дорослий. Йому ще не раз доведеться зіткнутися з критикою. Єдине питання у тому, як він реагує. І поки що він справлявся.

Мені подобається, що він забиває голи у невеликих матчах, як у Кубку Франції. Він розумів, що це потрібно. Він додав цього сезону і розуміє, що всі дуже вимогливі до його результативності. Я задоволений його прогресом", – цитує Венгера Le Parisien.

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