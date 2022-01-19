Раздевалка парижского клуба не сомневается, что летом новым тренером станет именно Зизу, утверждает Marca.

Почеттино поддерживает тайный план "бегства" из ПСЖ в Манчестер Юнайтед – аргентинец будет иметь звездного конкурента

ПСЖ еще раньше мог пригласить экс-наставника Реала, однако решил дать шанс Почеттино до конца сезона. У аргентинца контракт до лета 2023 года, но вряд ли он отработает его до конца. Самый вероятный сценарий – ПСЖ отпускает Почеттино в МЮ и сразу назначает Зидана. Приход легендарного француза будет иметь и чисто имиджевое значение на фоне ожидаемой потери Килиана Мбаппе. Суперзвездный тренер хотя бы отчасти заменит нападающего, которого сватают в Реал.

Заметим, что сейчас ПСЖ уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, а в рамках 1/8 финала ЛЧ встретится с Реалом.

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