В матче 10-го тура Кристал Пэлас на своем поле уступил Тоттенхэму (1:2). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

В первом матче 10-го тура АПЛ Кристал Пэлас принимал лидера турнирной таблицы Тоттенхэм. Айю уже в дебюте встречи мог открывать счет, но Викарио среагировал на удар в правый угол. Через мгновение Эдуар целил под противоположную стойку – снова кипер "шпор" был на высоте.

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Лишь на 15-й минуте гости нанесли первый удар в створ Кристал Пэлас – Биссума с перспективного штрафного выстрелил по воробьям. Вскоре Ришарлисон бил из-за пределов штрафной – мимо левой стойки. В середине тайма мяч попал в руку игроку Тоттенхэма в штрафной, но арбитр эпизод проигнорировал.

После перерыва гости продолжили накатывать атаки и одна из них привела к голу: банальный прострел в штрафную и Уорд, спеша выбить, замкнул в собственные ворота. В середине тайма лондонцы разыграли быструю атаку с центра поля – роскошная комбинация завершилась точным замыканием пяткой от Сона.

"Орлы" практически не имели шансов во втором тайме – во владении мячом они периодами уступали сопернику с колоссальной разницей 19% на 81%, не нанеся ни одного удара в створ ворот "шпор". Однако, на четвертой добавленной минуте Айю зажег интригу, из пределов штрафной попав в дальний угол.

В конце концов все завершилось логичной победой Тоттенхэма, который с 26-ю очками закрепился на вершине турнирной таблицы АПЛ. Кристал Пэлас с 12-ю пунктами остался одиннадцатым.

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