"Мы могли бы подумать о некоторых нововведениях. Например, если мяч в воздухе выходит за пределы поля после подачи углового, то не стоит останавливать игру – это создаст больше возможностей для гола. Также я бы подумал о возможности быстро разыгрывать штрафной удар самостоятельно.

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Я хотел бы изменить и правило вбрасывания аутов. Аут в дополнительное время должен быть для вас преимуществом, но на самом деле в таких ситуациях вы играете девять полевых против десяти, и статистика показывает, что восемь раз из десяти вы теряете мяч. Было бы хорошо, если бы на своей половине поля вы могли вводить мяч из-за линии ногами", – приводит слова Венгера L’Equipe.

Напомним, легендарный француз возглавляет отдел ФИФА по глобальному развитию футбола, поэтому некоторые его идеи вполне могут воплотиться в реальность.

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