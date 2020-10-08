"Ми могли б подумати про деякі нововведення. Наприклад, якщо м’яч у повітрі виходить за межі поля після подачі кутового, то не варто зупиняти гру – це створить більше нагод для гола. Також я б подумав про можливість швидко розігрувати штрафний удар самотужки.

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Я хотів би змінити і правило вкидання аутів. Аут у додатковий час повинен бути для вас перевагою, але насправді в таких ситуаціях ви граєте дев'ять польових проти десяти, і статистика показує, що вісім разів з десяти ви втрачаєте м'яч. Було б добре, якби на своїй половині поля ви могли вводити м'яч з-за лінії ногами", – наводить слова Венгера L’Equipe.

Нагадаємо, легендарний француз очолює відділ ФІФА з глобального розвитку футболу, тому деякі його ідеї цілком можуть втілитися в реальність.

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