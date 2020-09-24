Союз европейских ассоциаций решил сохранить правило пяти замен в турнирах под своей эгидой еще на один сезон.

УЕФА продлил временное действие правила 5-ти замен в европейских турнирах, сообщает официальный твиттер организации.

Красная карточка за умышленное кашлянье в сторону соперника или арбитра – в Англии введут новое правило

Правило будет действовать до конца сезона 2020/21. Это изменение касается всех матчей Лиги наций, плей-офф квалификации к Евро-2020, женского чемпионата Европы, Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги чемпионов среди женщин. Кроме этого, команды смогут вносить в заявку на матч до 23-х игроков.

К слову, пять замен в еврокубках были введены после карантина для сохранения здоровья футболистов в условиях насыщенного игрового графика.