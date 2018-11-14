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Венгер не захотел возглавить Фулхэм – причина отказа достойна уважения

14:35 304 Читати українською
Венгер не захотел возглавить Фулхэм – причина отказа достойна уважения
Арсен Венгер / фото из соцсетей

Фулхэм вел переговоры с экс-менеджером лондонского Арсенала Арсеном Венгером.

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер отказался возглавить Фулхэм до того, как аналогичное предложение принял Клаудио Раньери, сообщает Mirror.

Раньери официально возглавил Фулхэм

Ранее французский специалист публично заявил, что не планирует работать в любом другом клубе английской Премьер-лиги из-за уважения к "канонирам".

После 12 туров Фулхэм с 9 очками замыкает турнирную таблицу английской Премьер-лиги.

Никогда такого не было – и вот опять: почему Арсенал финиширует четвертым в этом сезоне?

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Англия Арсенал Арсенал Фулхэм Фулхэм Арсен Венгер Арсен Венгер
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