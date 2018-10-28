Ніколи такого не було – і от знову: чому Арсенал фінішує четвертим у цьому сезоні?

Лондонський Арсенал має цілком реальні шанси завершити сезон 2018/19 на четвертій позиції. "Футбол 24" наводить причини цього вірогідного підсумку сезону для "канонірів".

Тренерський місток Арсенала вперше за 22 роки залишився без Арсена Венгера. Останній сезон під керівництвом француза став провальним, оскільки "каноніри" завершили його аж на 6-ій позиції. Унаї Емері вже розпочав перебудову команди і робить це досить успішно.

Трансферна кампанія

Емері підсилює команду точково, що дуже важливо, оскільки новий коуч побачив проблемні позиції "канонірів", а отже непогано вивчив колектив, який йому дістався. По-перше – підсилення центру захисту, адже Кошельни буде готовий повернутись аж в грудні. Сократіс – досить вдала покупка, оскільки цей гравець добре підготований фізично і зможе швидко пристосуватись до АПЛ.

Для конкуренції Чеху придбали колись вельми перспективного Бернда Лєно, який засидівся в Леверкузені і потребував нового виклику. Прихід Ліхштайнера вільним агентом допоможе Арсеналу на тривалій дистанції, адже Бельєріну знадобиться відпочинок + універсальність швейцарця вже зіграла на руку "канонірам" у матчі проти Манчестер Сіті.

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Ну а головним придбанням став Лукас Торрейра, який дуже схожий за манерою гри на Канте. Невисокий зріст компенсується феноменальною працездатністю уругвайця, який завжди з’являється там, де є м’яч. Такого гравця, який може підчистити огріхи партнера, лондонцям дуже бракувало. Лукас вже став незамінним гравцем основи, про що свідчить такий факт: Арсенал без Торрейри на полі: 284 хвилини, 5 забито, 7 пропущено. Арсенал із Торрейрою на полі: 435 хвилин, 14 забито, 3 пропущено. Також був придбаний Маттео Гандузі, але цей трансфер скоріше на підсилення у перспективі, аніж тут і в цей момент.

Відсутність тиску

Останнім часом про Арсенал поменшало розмов на фоні обговорень, хто ж стане чемпіоном. Зараз в епіцентрі уваги – трійка лідерів (Манчестер Сіті, Ліверпуль та Челсі), а також проблеми Тоттенхема та Манчестер Юнайтед (особливо останнього). Тож "каноніри" випали з поля зору, що дуже вигідно для Емері, який має змогу експериментувати зі складом, шукати нові ігрові зв’язки та схеми без тиску на нього. Арсенал цього сезону успішно випробував схему з двома нападниками і в Лізі Європи замість звичних чотирьох захисників "каноніри" перебудувались на гру з трьома центрбеками.

Конкуренти

І ось це, напевно, є головною причиною, чому Арсенал буде саме четвертим. Все просто: з трійкою лідерів "канонірам" тягатись не під силу, адже лондонці все ще в пошуку своєї гри, яку вони в останніх матчах лише намацують. А після них розташувалися сусіди з Лондона – Тоттенхем, який цього літа шокував увесь футбольний світ, не зробивши жодного трансфера. Не дивно, що взимку "шпори" спробують виправити цю помилку. Ходять чутки, що Даніел Леві виділить приблизно 100 мільйонів євро на зимові придбання.

Також десь у середині таблиці застряг Манчестер Юнайтед, який перебуває в неймовірній кризі. У такому стані манкуніанці навряд чи зможуть скласти боротьбу Арсеналу за місце в Лізі чемпіонів. Інші ж команди, такі як Борнмут, Уотфорд та Евертон через кілька місяців відсіються. Відтак Арсенал, скоріш за все, повернеться на свою улюблену четверту позицію з претензією на призові місця.

Микита Ковальчук, Футбол 24

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