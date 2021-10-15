Экс-тренер Арсенала Арсен Венгер и глава Франции Эммануэль Макрон присоединились к замечательной акции.

Во Франции состоялся благотворительный матч для сбора средств в Фонд государственных больниц.

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Участие приняли звездные экс-игроки "Ле Блё" – Марсель Десайи, Робер Пирес, Кристиан Карамбе, Ален Жиресс. Компанию им составили 71-летний Венгер и Макрон. Знаменитая команда не пожалела врачей Пуасси, разгромив соперника со счетом 6:1. Один из голов забил Макрон, которому доверили пенальти. Президент Франции пробил слабо по центру, но кипер уже начал падать в угол.

Напомним, сейчас Арсен Венгер работает в ФИФА на должности директора развития по футболу.

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