Хуммельс попробует свои силы в нефутбольном шоу – придется конкурировать с политиком и танцовщицей
20:43 - Читати українською
Защитник дортмундской Боруссии Матс Хуммельс решился показать свои таланты за пределами футбольного поля.
Лидер "шмелей" хочет принять участие в стендап-шоу "One Mic Stand", сообщает Ruhr24.
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Вместе с 32-летним Хуммельс веселить публику попытаются депутат СДПГ Карл Лаутербах и танцовщица Мотси Мабусе. Участников будут тренировать известные комики. Запись шоу состоится на следующей неделе, а премьера на Amazon ожидается весной 2022 года.
Добавим, что в текущем сезоне Хуммельс провел 7 матчей и отметился одним ассистом.
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