Защитник дортмундской Боруссии Матс Хуммельс решился показать свои таланты за пределами футбольного поля.

Лидер "шмелей" хочет принять участие в стендап-шоу "One Mic Stand", сообщает Ruhr24.

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Вместе с 32-летним Хуммельс веселить публику попытаются депутат СДПГ Карл Лаутербах и танцовщица Мотси Мабусе. Участников будут тренировать известные комики. Запись шоу состоится на следующей неделе, а премьера на Amazon ожидается весной 2022 года.

Добавим, что в текущем сезоне Хуммельс провел 7 матчей и отметился одним ассистом.

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