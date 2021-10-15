Екс-тренер Арсенала Арсен Венгер і глава Франції Еммануель Макрон приєдналися до чудової акції.

У Франції відбувся благодійний матч для збору коштів у Фонд держаних лікарень.

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Участь взяли зіркові екс-гравці "Ле Бльо" – Марсель Десаї, Робер Пірес, Крістіан Карамбе, Ален Жиресс. Компанію їм склали 71-річний Венгер і Макрон. Іменита команда не пошкодувала лікарів Пуассі, розгромивши суперника з рахунком 6:1. Один з голів забив Макрон, якому довірили пенальті. Президент Франції пробив кволо по центру, але кіпер вже почав валитися в кут.

Нагадаємо, зараз Арсен Венгер працює у ФІФА на посаді директора розвитку з футболу.

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