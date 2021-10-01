Программу тура в Италии открывал поединок двух кризисных коллективов. Кальяри, который за шесть предыдущих туров не выиграл ни разу, принимал Венецию, у которой была всего одна победа, добытая три недели назад. Соответственно, команды шли в зоне вылета. В таких условиях даже ничья никого бы не устраивала.

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В первом тайме островитяне были намного активнее. Они нанесли втрое больше ударов (в том числе и в створ), открыв счёт на 19-й минуте вследствие контратаки, которую разогнал Марин. В завершении эпизода Касерес исполнил подачу с правого фланга, а Бальде Кейта замкнул головой в дальний угол – 1:0! Он забил свой 40-й гол в Серии А, став самым результативным сенегальцем в её истории. Кейта опередил Хуму Бабакара.

На 38-й минуте Кальяри мог удвоить преимущество вследствие очередного контрвыпада. Как и в случае с голом, его разгонял Разван Марин, однако на этот раз румын решил пробить сам метров с 24-х – мяч попал в левую штангу! В конце концов, отдыхать команды отправились при счёте 1:0 в пользу островитян.

В начале второго тайма Бальде Кейта мог оформить дубль, замыкая прострел с правого фланга на линию вратарской, однако сенегалец разминулся с мячом. После этого Венеция перехватила инициативу, огрызнувшись серией опасных подходов к воротам – несколько ударов потащил Краньо, а удар Араму с отскока метров с 16-ти прошёл мимо ворот. Кальяри отвечал контратаками, однако им не хватало качественного завершения.

В эндшпиле встречи сардинцы, казалось бы, выровняли ход встречи. Не последнюю роль в этом сыграли затягивание времени и замены от Вальтера Маццари, но Венеция все равно была активнее. В компенсированное же время гости пошли вперёд всеми силами – и на 90+2-й минуте они таки добились своего! Бузио получил передачу от Буге на линию штрафной и пробил, а мяч рикошетом от руки Касереса залетел в ворота. 1:1! Именно с этим счётом матч и подошел к концу.

Венеция, набрав 5 очков, покинула зону вылета, поднявшись на 17-ю позицию в турнирной таблице Серии А. Кальяри, имея 3 зачётных балла, остался на 19-й строчке.

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