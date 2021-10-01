Програму туру в Італії відкривав поєдинок двох кризових колективів. Кальярі, який за шість попередніх турів не виграв жодного разу, приймав Венецію, у якої була всього одна перемога, здобута три тижні тому. Відповідно, команди йшли у зоні вильоту. В таких умовах навіть нічия нікого б не влаштовувала.

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В першому таймі острів'яни були набагато активніші. Вони завдали втричі більше ударів (зокрема, і в площину), відкривши рахунок на 19-й хвилині внаслідок контратаки, яку розігнав Марін. В завершенні епізоду Касерес виконав подачу з правого флангу, а Бальде Кейта замкнув головою в дальній кут – 1:0! Він забив свій 40-й гол у Серії А, ставши найбільш результативним сенегальцем у її історії. Кейта випередив Хуму Бабакара.

На 38-й хвилині Кальярі міг подвоїти перевагу внаслідок чергового контрвипаду. Як і у випадку з голом, його розганяв Разван Марін, однак цього разу румун вирішив пробити сам метрів з 24-х – м'яч влучив у ліву стійку! Зрештою, відпочивати команди відправились за рахунку 1:0 на користь острів'ян.

На початку другого тайму Бальде Кейта міг оформити дубль, замикаючи простріл з правого флангу на лінію воротарського, однак сенегалець розминувся з м'ячем. Після цього Венеція перехопила ініціативу, огризнувшись серією небезпечних підходів до воріт – кілька ударів потягнув Краньйо, а удар Араму з відскоку метрів з 16-ти пройшов повз ворота. Кальярі відповідав контратаками, однак їм не вистачало якісного завершення.

В ендшпілі зустрічі сардинці, здавалося б, вирівняли хід зустрічі. Не останню роль у цьому зіграли затягування часу та заміни від Вальтера Маццарі, але Венеція все одно була активнішою. В компенсований же час гості пішли вперед усіма силами – і на 90+2-й хвилині вони добилися свого! Бузіо отримав передачу від Хейманса на лінію штрафного й пробив, а м'яч рикошетом від руки Касереса залетів у ворота. 1:1! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Венеція, набравши 5 очок, покинула зону вильоту, піднявшись на 17-ту позицію в турнірній таблиці Серії А. Кальярі, маючи 3 залікових бали, залишився на 19-й сходинці.

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