Украинский полузащитник продолжает получать признание за свою игру на старте сезона.

Статистический портал WhoScored включил Руслана Малиновского в символическую команду Серии А по итогам сентября. Хавбек Аталанты получил оценку 7.69 – третью самую высокую после Осимхена и Инсинье. Руслан стал единственным представителем бергамасков в символической сборной.

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В команде месяца доминирует Наполи, который делегировал сразу 6 футболистов. Это Оспина, Руй, Кулибали, Руис, Инсинье и Осимхен. По одному игроку представляют также Ювентус (Кьеза), Торино (Бремер), Милан (Калулу) и Интер (Барелла).

Напомним, Александр Петраков не вызывал 28-летнего Малиновского в сборную Украины на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022. Это решение и.о. главного тренера "сине-желтых" вызвало значительный резонанс, но от этого фамилия Руслана в списке игроков не появилась.

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