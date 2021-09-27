В рамках 6-го тура итальянской Серии А Торино и Венеция не выявили сильнейшего. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Венеция в родных стенах принимала Торино. В общем, первая половина встречи была не слишком богатой на события – лишь один удар в створ ворот, с которым без проблем справился голкипер. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом на табло.

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Вскоре после перерыва "быки" сумели открыть счет – Синго отдал блестящую диагональ в штрафную на Брекало, который мощно пробил по центру ворот – дистанция, с которой был нанесен удар, не позволила голкиперу справиться с ним. На 78-й Джиджи сфолил в штрафной и рефери наказал его второй желтой карточкой и одиннадцатиметровый в ворота гостей – его без особых проблем реализовал Араму, сравняв счет в матче. Более достойных внимания моментов в поединке не произошло, и финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 1:1.

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