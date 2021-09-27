Венеція у рідних стінах приймала Торіно. Загалом, перша половина зустрічі була не надто багатою на події – лише один удар у площину воріт, з яким без проблем впорався голкіпер. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком на табло.

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Невдовзі після перерви "бики" зуміли відкрити рахунок – Сінго віддав блискучу діагональ у штрафний майданчик на Брекало, який потужно пробив по центру воріт – дистанція, з якої був завданий удар, не дозволила голкіперу впоратись з ним. На 78-й Джіджі сфолив у штрафному майданчику і рефері покарав його другою жовтою карткою та одинадцятиметровий у ворота гостей – його без особливих проблем реалізував Араму, зрівнявши рахунок у матчі. Більше вартих уваги моментів у поєдинку не відбулось, і фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 1:1.

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