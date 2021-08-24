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В переходе Лангле лично заинтересован наставник Ромы Жозе Моуринью. Португалец якобы даже звонил французу, чтобы уговорить его присоединиться к своему проекту в Италии. Римляне уже интересовались защитником раньше, но не смогли договориться о сумме отступных с Барсой.

В сезоне 2020/21 Клеман Лангле провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. В нынешней кампании в его активе 1 поединок.

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