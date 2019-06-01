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Веллингтон Нем в ближайшее время может стать игроком Васко да Гама

14:56 21 Читати українською
Веллингтон Нем в ближайшее время может стать игроком Васко да Гама
Веллингтон Нем / Футбол 24

Атакующий полузащитник Веллингтон Нем может покинуть Шахтер уже этим летом.

В услугах 27-летнего футболиста заинтересован Васко да Гама. Игрок Шахтера уже находится в Рио-де-Жанейро и готовится подписать контракт с бразильским клубом, информирует Diario Carioca.

Веллингтон Нем решил покинуть Шахтер – летом хавбек может вернуться в Бразилию

Ранее сообщалось, что Веллингтон Нем разговаривал с руководством Шахтера, где было решено, что футболист покинет донецкий клуб летом этого года.

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К слову, в текущем сезоне в активе бразильского футболиста 21 матч за Шахтер во всех турнирах, где хавбек забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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