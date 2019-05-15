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Веллингтон Нем решил покинуть Шахтер – летом хавбек может вернуться в Бразилию

15 мая 14:17 302 Читати українською
Веллингтон Нем решил покинуть Шахтер – летом хавбек может вернуться в Бразилию
Веллингтон Нем / ФК Шахтер

Хавбек Шахтера Веллингтон Нем, вероятно, вернется в Бразилию.

Бразильский полузащитник Шахтера имел разговор с руководством клуба, где было решено, шо футболист покинет донецкий клуб летом этого года.

Нем: После окончания сезона сядем и обсудим будущее

В связи с этим Веллингтон Нем поручил своим агентам подыскать для него клуб в Бразилии. В услугах хавбека заинтересован Гойяс, сообщает Esmeraldino.com.

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К слову, в текущем сезоне в активе Веллингтона Нема 18 матчей за Шахтер во всех турнирах, где хавбек забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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