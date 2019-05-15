Веллингтон Нем решил покинуть Шахтер – летом хавбек может вернуться в Бразилию

Хавбек Шахтера Веллингтон Нем, вероятно, вернется в Бразилию.

Бразильский полузащитник Шахтера имел разговор с руководством клуба, где было решено, шо футболист покинет донецкий клуб летом этого года.

Нем: После окончания сезона сядем и обсудим будущее

В связи с этим Веллингтон Нем поручил своим агентам подыскать для него клуб в Бразилии. В услугах хавбека заинтересован Гойяс, сообщает Esmeraldino.com.

Шахтер заинтересован в трансфере Артура Витора – клуб бразильца хочет подписать Алана Патрика

К слову, в текущем сезоне в активе Веллингтона Нема 18 матчей за Шахтер во всех турнирах, где хавбек забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.