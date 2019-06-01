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Веллінгтон Нем найближчим часом може стати гравцем Васко да Гама

14:56 301 Читать на русском
Веллінгтон Нем найближчим часом може стати гравцем Васко да Гама
Веллінгтон Нем / Футбол 24

Атакувальний півзахисник Веллінгтон Нем може покинути Шахтар вже цього літа.

У послугах 27-річного футболіста зацікавлений Васко да Гама. Гравець Шахтаря вже перебуває у Ріо-де-Жанейро і готується підписати контракт з бразильським клубом, інформує Diario Carioca.

Веллінгтон Нем вирішив покинути Шахтар – влітку хавбек може повернутись у Бразилію

Раніше повідомлялось, що Веллінгтон Нем мав розмову з керівництвом Шахтаря, де було вирішено, що футболіст покине донецький клуб влітку цього року.

Захисник Шахтаря Додо зацікавив Сантос

До слова, у поточному сезоні в активі бразильського футболіста 21 матч за Шахтар в усіх турнірах, де хавбек забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.

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