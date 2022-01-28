Веллингтон Нем вернулся в Европу – экс-звезда Шахтера будет противостоять Яремчуку
23:22 - Читати українською
Бывший вингер "горняков" снова попытается заиграть в Европе.
Бразильский полузащитник Веллингтон Нем официально перешел в Ароку, сообщает пресс-служба португальского клуба.
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Сроки и детали контракта 29-летнего вингера не сообщаются. Известно только, что к новой команде (14 место в чемпионате Португалии) экс-звезда Шахтера присоединился в статусе свободного агента.
Напомним, последней командой Нема был бразильский Крузейро, который он покинул 1 января. В Украине Веллингтон известен выступлениями за Шахтер – на контракте в донецком клубе он был с 2013 по 2020 годы.
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