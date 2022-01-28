Бразильський півзахисник Веллінгтон Нем офіційно перейшов у Ароку, повідомляє прес-служба португальського клубу.

Екс-хавбек Шахтаря перейшов в Окжетпес

Терміни та деталі контракту 29-річного вінгера не повідомляються. Відомо лише, що до нової команди (14 місце в чемпіонаті) екс-зірка Шахтаря приєднався у статусі вільного агента.

Нагадаємо, останньою командою Нема був бразильський Крузейро, який він покинув 1 січня. В Україні Веллінгтон відомий виступами за Шахтар – на контракті у донецькому клубі він був з 2013 по 2020 роки.

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