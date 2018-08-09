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Веллингтон Нем может перейти в Крузейро

8 августа 23:28 15 Читати українською
Веллингтон Нем может перейти в Крузейро
Веллингтон Нем / Фото ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем может перебраться в чемпионат Бразилии.

Бразильский Крузейро проявляет интерес к хавбеку "горняков" Веллингтона Нема, сообщает Sportv4.

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По информации издания, представители южно-американского клуба уже сделали официальное предложение Шахтеру по трансферу футболиста.

Напомним, Веллингтон перешел в Шахтер в 2013 году, однако не смог стать игроком основы. В 2017 году Нем на правах аренды выступал за Сан-Паулу, но пропустил почти весь сезон из-за тяжелой травмы.

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