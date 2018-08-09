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Веллінгтон Нем може перейти в Крузейро

8 серпня 23:26 303 Читать на русском
Веллінгтон Нем може перейти в Крузейро
Веллінгтон Нем / Фото ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем може перебратись у чемпіонат Бразилії.

Бразильський Крузейро проявляє інтерес до хавбека "гірників" Веллінгтона Нема, повідомляє Sportv4.

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За інформацією видання, представники південно-американського клубу вже зробили офіційну пропозицію Шахтарю щодо трансферу футболіста.

Нагадаємо, Веллінгтон перейшов у Шахтар в 2013 році, проте не зміг стати гравцем основи. У 2017 році Нем на правах оренди виступав за Сан-Паулу, але пропустив майже весь сезон через важку травму.

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Теги
Трансфери Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України Крузейро Крузейро Веллінгтон Нем Веллінгтон Нем Шахтар Шахтар
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