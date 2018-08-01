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Веллингтон Нем заинтересовал Бешикташ

20:47 68 Читати українською
Веллингтон Нем заинтересовал Бешикташ
Веллингтон Нем / Фото ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Руководство Бешикташа намерено усилить состав команды полузащитником "горняков" Веллингтоном Немом, сообщает Fotospor.com.

По информации издания, в трансфере бразильца заинтересован лично президент "черных орлов" Фикрет Орман.

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Ранее сообщалось, что Веллингтон уже получил предложение от клуба из ОАЭ.

Игрок перешел в Шахтер в 2013 году, однако не смог стать игроком основы. В 2017 году Нем на правах аренды выступал за Сан-Паулу, но пропустил почти весь сезон из-за тяжелой травмы.

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