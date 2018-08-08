Пилот Фонсека, прекрасные стюардессы и двое бритоголовых – Шахтер провел фотосессию на старте сезона

В Святошино состоялась традиционная фотосессия чемпиона Украины донецкого Шахтера, посвященная старту сезона 2018/19.

Атмосферная событие позволило "горнякам" получить официальные фотографии на новый сезон, сообщает официальный сайт Шахтера.

Бланко Лещук стал игроком Малаги

Наиболее фотогеничными среди дончан стали Ярослав Ракицкий и Виктор Коваленко, недавно кардинально сменивший имидж. Интересно, что в фотосессии приняли участие не только игроки первой команды, но и активные болельщики дончан (четверо приглашенных владельцев абонементов) и стюардессы компании SkyUp Airlines, с которой Шахтер начал сотрудничество в июне.

Такой поворот событий больше всего понравился главному тренеру Шахтера Паулу Фонсеке, который примерил фуражку капитана воздушного судна и охотно фотографировался с горячими бортпроводницами.