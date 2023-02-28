Кривцов уже в первом матче в МЛС отметился забитым мячом, Зинченко с капитанской повязкой вывел Арсенал на игру против Лестера, став одним из лучших в поединке.

Другие легионеры в АПЛ, Миколенко и Мудрик, проиграли в своих матчах, а Забарный продолжает восстанавливаться от травмы. Несмотря на травму Ярмоленко, сборная Украины имеет положительные новости – Цыганков продолжает отмечаться результативными действиями в чемпионате Испании. Марсель Малиновского был разбит ПСЖ, в составе которого сияли Месси и Мбаппе. Более подробно обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".