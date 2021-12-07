Летом Барселона и ПСЖ вели отчаянную борьбу за 31-летнего полузащитника. Вейналдум выбрал Париж и, похоже, прогадал. Всего через несколько месяцев после перехода хавбек решил покинуть столицу Франции, информирует AS со ссылкой на TeamTalk.

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Приоритетом нидерландца является возвращение в АПЛ, где он успешно выступал в составе Ньюкасла и Ливерпуля. Именно "сорок" называют основным претендентом на игрока – сообщается, что клубы уже провели первые переговоры о потенциальном трансфере. ПСЖ готов к уходу Вейналдума и якобы хочет подписать на его место Марцело Брозовича из Интера.

В сезоне 2021/22 Джорджиньо сыграл 19 матчей во всех турнирах и забил 3 гола. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

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