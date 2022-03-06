Жилстрой-1 решил отдать четырех своих игроков в аренду. Дарья Апанащенко, Юлия Шевчук, Ольга Овдийчук и Любовь Шматко будут выступать за турецкий Фомгет до завершения войны в Украине, сообщает телеграмм-канал Женский футбол Украины УАФ.

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Жилстрой-1 завершил первую половину сезона на второй строчке женского чемпионата Украины. Возобновление кампании планировалось на 19 марта, однако сейчас Украине совсем не до футбола. 24 февраля на нашу территорию ворвались российские оккупанты, и говорить о возобновлении спортивных соревнований крайне тяжело.

Добавим, что Фомгет идет на четвертом месте турецкого чемпионата среди женщин.

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