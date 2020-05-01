toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Ведущий защитник сборной Англии рискует получить длительную дисквалификацию за ставки на собственный трансфер

19:23 55 Читати українською
Ведущий защитник сборной Англии рискует получить длительную дисквалификацию за ставки на собственный трансфер
Киран Триппьер / Getty Images

Защитник Атлетико Киран Триппьер получил серьезные обвинения от Футбольной ассоциации Англии.

Англичанина подозревают в ставках на собственный переход из Тоттенхэма в Атлетико, который состоялся летом 2019 года, информирует сайт FA.

Букмекеры определили чемпиона Англии и начали выплачивать деньги

Триппьер должен ответить на обвинения до 18 мая, хотя сам 29-летний игрок отрицает свою причастность к азартным забавам. Если вина защитника Атлетико будет доказана, то ему грозит дисквалификация на несколько месяцев. К слову, недавно такая же история случилась с другим англичанином Даниэлем Старриджем, которого выгнали из Трабзонспора ставок.

Напомним, Триппьер перешел в Атлетико из Тоттенхэма за 22 млн евро. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей, в которых отметился тремя ассистами, а также пробился на Евро-2020 вместе со сборной Англии.

Марадону, злого гения Украины и других звезд обвинили в договорняке – несколько лет спустя они разрушили нашу мечту

blog_ava
Будет ли Шевченко работать со сборной Украины на Евро – официальное объяснение форс-мажорной ситуации
10:47
376
Теги
Испания Киран Триппьер Киран Триппьер Атлетико Атлетико
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
10
мин
Унион Берлин
16:30
Падерборн
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук