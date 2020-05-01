Ведущий защитник сборной Англии рискует получить длительную дисквалификацию за ставки на собственный трансфер

Защитник Атлетико Киран Триппьер получил серьезные обвинения от Футбольной ассоциации Англии.

Англичанина подозревают в ставках на собственный переход из Тоттенхэма в Атлетико, который состоялся летом 2019 года, информирует сайт FA.

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Триппьер должен ответить на обвинения до 18 мая, хотя сам 29-летний игрок отрицает свою причастность к азартным забавам. Если вина защитника Атлетико будет доказана, то ему грозит дисквалификация на несколько месяцев. К слову, недавно такая же история случилась с другим англичанином Даниэлем Старриджем, которого выгнали из Трабзонспора ставок.

Напомним, Триппьер перешел в Атлетико из Тоттенхэма за 22 млн евро. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей, в которых отметился тремя ассистами, а также пробился на Евро-2020 вместе со сборной Англии.

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