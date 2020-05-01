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Провідний захисник збірної Англії ризикує отримати тривалу дискваліфікацію за ставки на власний трансфер

1 травня 19:23 365 Читать на русском
Провідний захисник збірної Англії ризикує отримати тривалу дискваліфікацію за ставки на власний трансфер
Кіран Тріпп'єр / Getty Images

Захисник Атлетіко Кіран Тріпп'єр отримав серйозні звинувачення від Футбольної асоціації Англії.

Англійця підозрюють у ставках на власний перехід з Тоттенхема в Атлетіко, який відбувся влітку 2019 року, інформує сайт FA.

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Тріпп'єр повинен відповісти на звинувачення до 18 травня, хоча сам 29-річний гравець заперечує свою причетність до азартних забав. Якщо провина оборонця Атлетіко буде доведена, то йому загрожує дискваліфікація на кілька місяців. До слова, нещодавно така ж історія трапилася з іншим англійцем Даніелем Старріджем, якого вигнали з Трабзонспора за ставки.

Нагадаємо, Тріпп'єр перейшов у Атлетіко з Тоттенхема за 22 млн євро. У нинішньому сезоні він провів 19 матчів, в яких відзначився трьома асистами, а також пробився на Євро-2020 разом зі збірною Англії.

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Теги
Іспанія Атлетіко Атлетіко Кіран Тріпп'єр Кіран Тріпп'єр
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