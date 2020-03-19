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Букмекеры определили чемпиона Англии и начали выплачивать деньги

16:21 134 Читати українською
Букмекеры определили чемпиона Англии и начали выплачивать деньги
Ливерпуль / ФК Ливерпуль

Букмекерская контора William Hill решила поддержать болельщиков Ливерпуля.

Подопечным Юргена Клоппа осталось добыть лишь две победы, чтобы досрочно стать чемпионами Англии. Однако пандемия коронавируса неожиданно вмешалась в футбольные планы всего мира и поставила на паузу спорт номер один в мире.

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Вопреки ожиданиям болельщиков президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что его организация не имеет права заставлять федерации преждевременно признавать чемпионами тех, кто сейчас занимает первое место. Но несмотря на это букмекерская контора William Hill уже выплатила по ставкам на чемпионство Ливерпуля.

"Пусть это будет хоть каким-то утешением для болельщиков Ливерпуля, которые с нетерпением ждут первого титула 30 лет. Для нас они чемпионы, поэтому мы рады выплатить по ставкам на чемпионство Ливерпуля", – цитирует слова представителя William Hill Джо Крилли издание The Sun.

Напомним, несколько часов назад английская Премьер-Лиа отложила продолжение чемпионата до 30 апреля.

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