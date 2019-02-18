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"Вечером мяч быстрее движется", – Марселино нашел самую нелепую отмазку низких результатов Валенсии

10:12 39 Читати українською
"Вечером мяч быстрее движется", – Марселино нашел самую нелепую отмазку низких результатов Валенсии
Марселино Гарсия Тораль / Фото УЕФА

Наставник Валенсии Марселино Гарсия Тораль оригинально прокомментировал очередную потерю очков команды в матче 24-го тура Ла Лиги против Эспаньола (0:0).

После поединка Марселино назвал проблемой, что его команда почти половину матчей сыграла днем, аргументируя это тем, что в вечернее время мяч быстрее перемещается по полю, сообщает marca.

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"У нас были 24 поединка, 10 из которых играли в 17:15. Нам редко назначают матчи на вечернее время, когда мяч движется быстрее", – заявил Марселино.

Также 53-летний специалист не забыл пожаловаться на VAR и на непонимание со стороны своих коллег.

После 24-х туров Примеры Валенсия занимает 9-ю строчку турнирной таблицы.

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Испания24 турМесталья (Валенсия)

Валенсия - Эспаньол: Воскресенье 17 февраля 2019

Валенсия
Матч окончен
0 : 0
Эспаньол
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Испания Марселино Гарсия Тораль Марселино Гарсия Тораль Валенсия - Эспаньол Валенсия Валенсия
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