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"Ввечері м'яч швидше рухається", – Марселіно знайшов найбезглуздішу відмазку низьких результатів Валенсії

10:11 827 Читать на русском
"Ввечері м'яч швидше рухається", – Марселіно знайшов найбезглуздішу відмазку низьких результатів Валенсії
Марселіно Гарсія Тораль / Фото УЄФА

Наставник Валенсії Марселіно Гарсія Тораль оригінально прокоментував чергову втрату очок команди у матчі 24-го туру Ла Ліги проти Еспаньйола (0:0).

Після поєдинку Марселіно назвал проблемою, що його команда майже половину матчів зіграла удень, аргументуючи це тим, що у вечірній час м'яч швидше переміщається по полю, повідомляє marca.

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"У нас були 24 поєдинки, 10 з яких грали о 17:15. Нам рідко призначають матчі на вечірній час, коли м'яч рухається швидше", – заявив Марселіно.

Також 53-річний фахівець не забув поскаржитись на VAR та на нерозуміння його колег.

Після 24-х турів Прімери Валенсія посідає 9-ту сходинку турнірної таблиці.

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Іспанія24 турМесталья (Валенсія)

Валенсія - Еспаньйол: Неділя 17 лютого 2019

Валенсія
Матч завершено
0 : 0
Еспаньйол
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Іспанія Марселіно Гарсія Тораль Марселіно Гарсія Тораль Валенсія - Еспаньйол Валенсія Валенсія
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