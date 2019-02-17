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Валенсия и Эспаньол разошлись миром: 24-й тур Примеры, матчи воскресенья

19:09 7 Читати українською
Валенсия и Эспаньол разошлись миром: 24-й тур Примеры, матчи воскресенья
Валенсия – Эспаньол – 0:0 / Valencia CF

В рамках 24-го тура испанского чемпионата Валенсия не смогла победить Эспаньол.

Чемпионат Испании 2018/2018, 24-й тур

Валенсия – Эспаньол – 0:0

Удаление: Хави Лопес, 90+5 (вторая жёлтая)

Вильярреал – Севилья – начало в 19:30

Бетис – Алавес – начало в 21:45

Валенсия в родных стенах принимала Эспаньол, доминируя на протяжении всего матча. Первый реальный шанс отличиться "летучие мыши" упустили на 36-й минуте, когда Гамейро попал в штангу. На 49-й мог забить Гарай, но его замыкание подачи с углового прошло рядом с каркасом ворот. Мощный удар Парехо на 62-й парировал Диего Лопес, а другие выстрелы хозяев точными ни были. Левантийцы давили со всех сил, но каталонская команда сумела выдержать все атаки – финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Таким образом, Валенсия набрала 32 очка и поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице. Эспаньол с 29 зачётными баллами идет тринадцатой строчке.

Испания24 турБенито Вильямарин (Севилья)

Бетис - Алавес: Воскресенье 17 февраля 2019

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