"Вчера кое-что произошло, мне нужно над этим подумать", – Спаллетти не включил Икарди в заявку Интера на матч с Лацио

Нападающий Интера Мауро Икарди не поможет своей команде в матче 29-го тура Серии А против Лацио.

"Это, по сути, новый футболист для нас, его долго не было в команде. Мне кажется, сейчас он не готов помочь нам. Вчера кое-что произошло, мне нужно над этим подумать", – заявил главный тренер Интера Лучано Спаллетти на предматчевой пресс- конференции.

Икарди вернулся к тренировкам с Интером впервые после лишения капитанской повязки

По информации La Gazzetta dello Sport, это решение Спаллетти принял в пятницу, когда во время сборов для просмотра видео попросил Икарди выступить со словом перед командой. Ответ был такой: "Я уже говорил с вами и клубом, больше мне сказать нечего".

Ранее ожидалось, что Икарди в матче против Лацио вернется в стартовый состав Интера после длительного отсутствия из-за конфликта с руководством клуба.

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Интересно, что в заявку "нерадзурри" на игру против римлян попал только один номинальный форвард – 19-летний Факундо Колидио. Лаутаро Мартинес, который играл в последних матчах, получил травму в расположении национальной сборной.