Барселона проти принципового суперника, битва Ліверпуля та Тоттенхема, італійське Сонячне дербі: топ-матчі євровікенду

"Футбол 24" представляє традиційний анонс головних поєдинків європейського вікенду. Битва Ліверпуля та Тоттенхема, дербі Барселони, італійська класика – все це у нашому матеріалі.

Барселона – Еспаньйол

30 березня, 17:15. Барселона, стадіон Камп Ноу

Пряма трансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: центральним матчем 29-го туру чемпіонату Іспанії стане каталонське дербі – Барселона прийматиме Еспаньйол. До паузи в чемпіонаті на поєдинки національних збірних команди демонстрували протилежні результати: Барселона мала у своєму активі 5 переможних матчів поспіль, а от Еспаньйол у тих же 5-ти турах виграв лише одного разу.

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Барселона виглядає явним фаворитом поєдинку, проте у будь-якому дербі традиційно можна очікувати сенсації. Команда Ернесто Вальверде впевнено лідирує в чемпіонаті, випереджаючи Атлетіко на 10 балів, а Реал – на 12. Еспаньйол посідає 13-ту позицію, відірвавшись від зони вильоту на 9 очок.

В історії протистояння суттєва перевага на боці "блаугранас" – 102 перемоги проти 34-х у Еспаньйола. Цікаво, що востаннє Барселона програвала у дербі ще 10 років тому – в лютому 2009-го (1:2). До слова, цей поєдинок викликав небувалий ажітож у Китаї, адже у складі Еспаньйола грає представник Піднебесної Лі Ву, який був найкращим бомбардиром місцевого чемпіонату до переїзду в Іспанію.

Додаткового оптимізму фанам Барселони додає повернення Ліонеля Мессі. Аргентинець після тривалої перерви повернувся до збірної Аргентини, проте у першому ж матчі отримав ушкодження. Втім, лідер "блаугаранас" вже тренується у загальній групі та разом з партнерами готується до гри.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Сампдорія – Мілан

30 березня, 21:30. Генуя, стадіон Луїджі Ферраріс

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"

Чому потрібно подивитися: Мілан, який після 4-матчевої переможної серії програв Інтеру в дербі, спробує повернутись на шлях успіху у поєдинку проти міцної Сампдорії. "Россонері" посідають 4-ту сходинку – останнє лігочемпіонівське місце, на яке претендують ще кілька команд, серед яких і Сампдорія.

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Відставання генуезців від зони ЛЧ складає 9 очок, тому поєдинок проти Мілана – чи не останній шанс для Сампи все ж зачепитись за путівку у найпрестижніший клубний турнір Європи. Поразка у цьому матчі поставить крапку на лігочемпіонівських амбіціях команди Марко Джампаоло.

Мілан також необхідна перемога, адже на п'яти команді Дженнаро Гаттузо наступають Рома Лаціо та Аталанта. Боротьба за Лігу чемпіонів – чи не єдина інтрига у заключній частині сезону Серії А.

Даний поєдинок має важливе значення і для новоспеченого бомбардира "россонері" Кшиштофа Пйонтека. 23-річний поляк, який після переходу в Мілан забив вже 6 голів у складі нової команди, першу половину сезону провів саме на Луїджі Ферраріс у складі Дженоа. Вразити ворота ще донедавна принципового суперника на не чужому для себе стадіоні – чим не виклик?

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Ліверпуль – Тоттенхем

31 березня, 18:30. Ліверпуль, стадіон Енфілд

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2" текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: центральним матчем 32-го туру АПЛ стане поєдинок на Енфілді між Ліверпулем та кризовим Тоттенхемом. "Шпори" тривалий час перебували навіть серед претендентів на чемпіонство, проте серія невдалих результатів відкринула команду Почеттіно на 3 місце. Тепер головним завданням лондонців є кваліфікація в Лігу чемпіонів, адже до 5-ї позиції – лише 3 очки.

Маурісіо Почеттіно може трохи зітхнути, адже кадрова ситуація у його команді покращилась. Не так давно після травми повернувся Харрі Кейн, а тепер відновився і Деле Аллі – інший лідер "шпор", якого суттєво бракувало команді. Вже за кілька днів Тоттенхем проведе перший матч на новій арені, а тому однозначно буде прагнути дебютувати на красені-стадіоні з хорошим багажем у вигляді очок в поєдинку з Ліверпулем.

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Ліверпуль у свою чергу випереджає Манчестер Сіті на 2 очки, але "містяни" мають гру в запасі. Чемпіонська гонка обіцяє бути гарячою до самого фінішу чемпіонату, тому команді Юргена Клоппа в жодному разі не можна втрачати очки. Кадрова ситуація в лавах Ліверпуля доволі пристойна – травмовані лише Гомес та Кейта. Немає жодних сумнівів, що іншого результату, окрім перемоги, німецький тренер не розглядає, адже нічия може звести до нуля шанси Ліверпуля на титул.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Рома – Наполі

31 березня, 16:00. Рим, Стадіо Олімпіко

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"

Чому потрібно подивитися: у Вічному місті зустрінуться два претенденти на Лігу чемпіонів – місцева Рома та Наполі. Гості посідають другу позицію в чемпіонаті та практично гарантували собі участь в ЛЧ, випереджаючи Рому на 13 очок.

А от для господарів поєдинок, який ще називають Дербі дель Соле, має вкрай важливе значення. Після поразок від Лаціо та СПАЛа "джалороссі" вперше за кілька останніх сезонів ризикують пролетіти повз Лігу чемпіонів. Це стане болючим ударом як для клубу, так і для президента Роми Джеймса Паллотти, адже позбавить Рому кількох десятків мільйонів євро.

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Матч проти Лаціо – перше серйозне випробування для Клаудіо Раньєрі після його повернення в Рому. У 67-річного тренера було 2 тижні, щоб згуртувати команду, яка відчуває проблеми не лише на полі, але й у роздягальні. Після останнього матчу проти СПАЛа ледь не побились Едін Джеко та Стефан Ель-Шаараві. Подейкують, що боснієць в якості покарання може не зіграти проти Наполі. Натомість до тренувань повернувся капітан Роми Даніеле Де Россі, який пропустив кілька поєдинків через травму. Саме вожак "вовків" повинен повести команду за собою у принциповому матчі.

Втім, Наполі теж не у найкращій формі. Команда Карло Анчелотті здобула лише 2 перемоги у останніх 5-ти матчах, втративши всі шанси на чемпіонство.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Інтер – Лаціо

31 березня, 21:30. Мілан, стадіон Джузеппе Меацца

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"

Чому потрібно подивитися: ще одна дуель прямих претендентів на місце в зоні Ліги чемпіонів. "Нерадзуррі" після важливої перемоги в дербі над Міланом піднялись на 3 місце Серії А та випереджають Лаціо на 8 очок.

Як Лаціо, так і Інтер не можуть похвалитися стабільністю своїх виступів. Обидві команди в останніх 5-ти поєдинках тричі виграли, по разу зіграли унічию та програли. Звітний поєдинок важливих для обох суперників, тому вони не будуть надто розкриватись, а нічия є найбільш вірогідним підсумком зустрічі.

Ймовірно, саме у цьому поєдинку слід очікувати повернення на поле Мауро Ікарді. Аргентинець після кількох тижнів відсутності, пов'язаною із травмою та відсутністю згоди щодо нового контракту, повернувся до тренувань. Матч проти Лаціо може стати для Ікарді першим з 9 лютого.

Прогноз "Футбол 24": 1:1