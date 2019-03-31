"Вчора дещо сталося, мені потрібно над цим подумати", – Спаллетті не включив Ікарді в заявку Інтера на матч проти Лаціо

Нападник Інтера Мауро Ікарді не допоможе своїй команді в матчі 29-го туру Серії А проти Лаціо.

"Це, по суті, новий футболіст для нас, його довго не було в команді. Мені здається, зараз він не готовий допомогти нам. Вчора дещо сталося, мені потрібно над цим подумати", – заявив головний тренер Інтера Лучано Спаллетті на передматчевій прес-конференції.

Ікарді повернувся до тренувань з Інтером вперше після позбавлення капітанської пов'язки

За інформацією La Gazzetta dello Sport, це рішення Спаллетті прийняв в п'ятницю, коли під час зборів для перегляду відео попросив Мауро Ікарді виступити зі словом перед командою. Відповідь була такою: "Я вже говорив з вами і клубом, більше мені сказати нічого".

Раніше очікувалося, що Ікарді в матчі проти Лаціо повернеться до стартового складу Інтера після тривалої відсутності через конфлікт з керівництвом клубу.

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Цікаво, що до заявки "нерадзуррі" на гру проти римлян потрапив лише один номінальний форвард – 19-річний Факундо Колідіо. Лаутаро Мартінес, який грав у останніх матчах, отримав травму у розташуванні національної збірної.