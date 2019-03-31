toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЕМ РОМА - НАПОЛІ

"Вчора дещо сталося, мені потрібно над цим подумати", – Спаллетті не включив Ікарді в заявку Інтера на матч проти Лаціо

12:34 227 Читать на русском
"Вчора дещо сталося, мені потрібно над цим подумати", – Спаллетті не включив Ікарді в заявку Інтера на матч проти Лаціо
Мауро Ікарді та Лучано Спаллетті / фото із соцмереж

Нападник Інтера Мауро Ікарді не допоможе своїй команді в матчі 29-го туру Серії А проти Лаціо.

 

"Це, по суті, новий футболіст для нас, його довго не було в команді. Мені здається, зараз він не готовий допомогти нам. Вчора дещо сталося, мені потрібно над цим подумати", – заявив головний тренер Інтера Лучано Спаллетті на передматчевій прес-конференції.

Ікарді повернувся до тренувань з Інтером вперше після позбавлення капітанської пов'язки

За інформацією La Gazzetta dello Sport, це рішення Спаллетті прийняв в п'ятницю, коли під час зборів для перегляду відео попросив Мауро Ікарді виступити зі словом перед командою. Відповідь була такою: "Я вже говорив з вами і клубом, більше мені сказати нічого".

Раніше очікувалося, що Ікарді в матчі проти Лаціо повернеться до стартового складу Інтера після тривалої відсутності через конфлікт з керівництвом клубу.

Барселона проти принципового суперника, битва Ліверпуля та Тоттенхема, італійське Сонячне дербі: топ-матчі євровікенду

Цікаво, що до заявки "нерадзуррі" на гру проти римлян потрапив лише один номінальний форвард – 19-річний Факундо Колідіо. Лаутаро Мартінес, який грав у останніх матчах, отримав травму у розташуванні національної збірної.

Теги
Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер Інтер Італія Лучано Спаллетті Лучано Спаллетті Інтер - Лаціо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Че Че завтра пройде медогляд у Сан-Паулу
    Україна — 11:01269 Че Че завтра пройде медогляд у Сан-Паулу
28
хв
Парма
13:30
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук