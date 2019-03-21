Икарди вернулся к тренировкам с Интером впервые после лишения капитанской повязки

Нападающий Мауро Икарди снова тренируется в общей группе миланского Интера.

Аргентинец впервые присоединился к партнерам по команде с того момента, как был лишен капитанской повязки 13 февраля, сообщает ANSA. На тренировке также присутствовал генеральный директор клуба Беппе Маротта.

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Источник отмечает, что Икарди также может попасть в заявку команды на ближайший матч Серии А с Лацио. Встреча состоится 31 марта.

Отметим, что в миланском клубе утверждали, что нападающий не играет не из-за конфликта с руководством, а из-за травмы колена.

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В нынешнем сезоне Икарди сыграл 28 матчей за Интер во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал три результативные передачи.