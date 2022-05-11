"Когда мы получили запрос от Украинской ассоциации футбола – сразу согласились, потому что хотели поддержать сборную Украины, которая сейчас готовится к плей-офф ЧМ с Шотландией. Для Украины это первая игра после начала войны. Вот почему мы гордимся тем, что в нынешней ситуации можем принять участие в этой встрече.

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Спортивная поддержка – одна сторона. Другая – мы можем пожертвовать вырученные средства народа Украины. Этой игрой мы посылаем важный знак солидарности. Поэтому я думаю, это очень хорошо, что мы можем провести такой матч.

Мы хотим показать хорошую игру и быть достойным соперником сборной Украины. Поскольку у нас есть еще несколько травмированных игроков, мы подходим к матчу таким образом, что смешиваем команду и пытаемся выставить две мощные команды на каждый из таймов. Мы можем использовать эту игру, чтобы опробовать то или иное и предоставить игровое время некоторым игрокам, которые в последнее время играли меньше", – цитирует Хюттера официальный сайт Боруссии М.

Напомним, спарринг состоится уже сегодня, 11 мая. Начало встречи в 21:45.

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