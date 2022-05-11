Проблемы могут быть у шотландцев, у которых сезон только заканчивается, а Рейнджерс вышел в финал Лиги Европы.

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Там тоже есть игроки, которые будут на пике формы, а затем будут играть с нами. Неизвестно, как они там сыграют (в еврокубках, – прим.). Вдруг проиграют – их настроение будет негативным. Поэтому не вижу больших проблем в том, чтобы обыграть эту команду.

У нас восстанавливается Беседин. Довбик, возможно, игравший не основную роль на Евро, очень сильно провел осеннюю часть чемпионата, был признан лучшим игроком. Это все может быть сюрпризом", – сказал Скрипник в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, уже сегодня, 11 мая, сборная Украины проведет первый спарринг в рамках подготовки к матчу плей-офф квалификации ЧМ-2022. Соперником подопечных Александра Петракова будет менхенгладбасская Боруссия. Начало встречи в 21:45. Поединок против Шотландии состоится 1 июня.

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