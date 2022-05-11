"Коли ми отримали запит від Української асоціації футболу – відразу погодилися, бо хотіли підтримати збірну України, яка зараз готується до плей-офф ЧС з Шотландією. Для України це перша гра після початку війни. Ось чому ми пишаємося тим, що в нинішній ситуації можемо взяти участь у цій зустрічі.

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Спортивна підтримка – одна сторона. Інша – ми можемо пожертвувати вторговані кошти народу України. Цією грою ми надсилаємо важливий знак солідарності. Тому я думаю, що це дуже добре, що ми можемо провести такий матч.

Ми хочемо показати хорошу гру та бути гідним суперником для збірної України. Оскільки у нас ще є кілька травмованих гравців, ми підходимо до матчу таким чином, що змішуємо команду і намагаємося виставити дві потужні команди на кожен з таймів. Ми можемо використати цю гру, щоб випробувати те чи інше і надати ігровий час деяким гравцям, які останнім часом грали менше", – цитує Хюттера офіційний сайт Борусії М.

Нагадаємо, спаринг відбудеться вже сьогодні, 11 травня. Початок зустрічі о 21:45.

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