"Важливий знак": наставник Борусії М зізнався, чому погодився на матч з Україною
Головний тренер "жеребців" Адольф Хюттер поділився думками щодо товариського поєдинку його команди з "синьо-жовтими".
"Коли ми отримали запит від Української асоціації футболу – відразу погодилися, бо хотіли підтримати збірну України, яка зараз готується до плей-офф ЧС з Шотландією. Для України це перша гра після початку війни. Ось чому ми пишаємося тим, що в нинішній ситуації можемо взяти участь у цій зустрічі.
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Спортивна підтримка – одна сторона. Інша – ми можемо пожертвувати вторговані кошти народу України. Цією грою ми надсилаємо важливий знак солідарності. Тому я думаю, що це дуже добре, що ми можемо провести такий матч.
Ми хочемо показати хорошу гру та бути гідним суперником для збірної України. Оскільки у нас ще є кілька травмованих гравців, ми підходимо до матчу таким чином, що змішуємо команду і намагаємося виставити дві потужні команди на кожен з таймів. Ми можемо використати цю гру, щоб випробувати те чи інше і надати ігровий час деяким гравцям, які останнім часом грали менше", – цитує Хюттера офіційний сайт Борусії М.
Нагадаємо, спаринг відбудеться вже сьогодні, 11 травня. Початок зустрічі о 21:45.
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