Нападник Динамо Ерік Рамірес, який на правах оренди виступатиме за хіхонців, поділився емоціями від трансферу.

"Важливо, щоб команда перемагала, а я забивав багато голів. Це те, що нам потрібно найбільше. Я дуже схвилюваний цим етапом у новому клубі.

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У мене є чітка мета. Сподіваюсь зробити свій внесок у її досягнення. Впевнений, ми можемо рухатися вперед. За останній час я домігся прогресу. Тепер у мене є можливість, якою я хочу скористатися найкращим чином", – цитує Раміреса Lne.es.

Нагадаємо, Ерік виступатиме за Спортінг до кінця сезону 2021/22, однак у іспанського клубу є опція викупу контракту гравця.

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