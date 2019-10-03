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Ватцке смешно потроллил Обамеянга

14:08 48 Читати українською
Ватцке смешно потроллил Обамеянга
Пьер-Эмерик Обамеянг / Фото из открытых источников

Председатель совета директоров дортмундской Боруссии Ханс-Йоахим Ватцке высказался в отношении бывшего игрока команды Пьера-Эмерика Обамеянга, который сейчас защищает цвета лондонского Арсенала.

"Конечно, трудно удержать игрока, когда ему предлагают огромную зарплату. Из-за больших денег некоторые футболисты идут в клубы, которые годами не играют в Лиге чемпионов.

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Обамеянг отлично играет в Арсенале. Вероятно, он от всей души радуется, глядя на свой банковский счет. Однако по средам он, скорее всего, грустит, когда смотрит Лигу чемпионов по телевизору", – цитирует Ватцке Suddeutsche Zeitung.

Напомним, лондонский Арсенал в нынешнем сезоне выступает в Лиге Европы. Габонский игрок выступал за дортмундскую Боруссию с 2013 по 2018 годы.

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Теги
Мир Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Арсенал Арсенал Ханс-Йоахим Ватцке Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
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