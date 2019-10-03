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Голкипер Славии эффектным финтом обыграл Хакими – момент дня в Лиге чемпионов

10:57 69 Читати українською
Голкипер Славии эффектным финтом обыграл Хакими – момент дня в Лиге чемпионов
Славия – Боруссия Д. – 0:2

Голкипер Славии Ондржей Коларж запомнился роскошным финтом в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Боруссии Д.

 
Ашраф Хакими 35’
Ашраф Хакими 89’
35’ Ашраф Хакими
89’ Ашраф Хакими

Ондржей Коларж стал одним из героев матча против дортмундской Боруссии, неоднократно спасая ворота своей команды от возможного гола.

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В одной из очередных атак гокипер невероятным финтом оставил в дураках защитника немецкой команды Ашрафа Хакими, который пытался отобрать мяч у Ондржея. Этот футбольный трюк был признан лучшим моментом дня в Лиге чемпионов.

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Отметим, что пражская Славия в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов уступила дортмундской Боруссии со счетом 0:2.

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Лига чемпионов Ашраф Хакими Ашраф Хакими Славия Прага - Боруссия Дортмунд Ондржей Коларж Ондржей Коларж Славия Прага Славия Прага Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
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