Голкипер Славии эффектным финтом обыграл Хакими – момент дня в Лиге чемпионов

Голкипер Славии Ондржей Коларж запомнился роскошным финтом в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Боруссии Д.

Ондржей Коларж стал одним из героев матча против дортмундской Боруссии, неоднократно спасая ворота своей команды от возможного гола.

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В одной из очередных атак гокипер невероятным финтом оставил в дураках защитника немецкой команды Ашрафа Хакими, который пытался отобрать мяч у Ондржея. Этот футбольный трюк был признан лучшим моментом дня в Лиге чемпионов.

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Отметим, что пражская Славия в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов уступила дортмундской Боруссии со счетом 0:2.

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