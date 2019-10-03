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Ватцке кумедно потролив Обамеянга

14:08 175 Читать на русском
Ватцке кумедно потролив Обамеянга
П'єр-Емерік Обамеянг / Фото з відкритих джерел

Голова ради директорів дортмундської Борусії Ханс-Йоахім Ватцке висловився щодо колишнього гравця команди П'єра-Емеріка Обамеянга, який нині захищає кольори лондонського Арсенала.

"Звичайно, важко утримати гравця, коли йому пропонують величезну зарплату. Через великі гроші деякі футболісти йдуть у клуби, які роками не грають у Лізі чемпіонів.

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Обамеянг відмінно грає в Арсеналі. Ймовірно, він від щирого серця радіє, дивлячись на свій банківський рахунок. Однак по середах він, швидше за все, сумує, коли дивиться Лігу чемпіонів по телевізору", – цитує Ватцке Suddeutsche Zeitung.

Нагадаємо, лондонський Арсенал в нинішньому сезоні виступає у Лізі Європи. Габонський гравець виступав за дортмундську Борусію з 2013 по 2018 роки.

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Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Арсенал Арсенал Ханс-Йоахім Ватцке П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг Світ
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