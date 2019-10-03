Ватцке кумедно потролив Обамеянга

Голова ради директорів дортмундської Борусії Ханс-Йоахім Ватцке висловився щодо колишнього гравця команди П'єра-Емеріка Обамеянга, який нині захищає кольори лондонського Арсенала.

"Звичайно, важко утримати гравця, коли йому пропонують величезну зарплату. Через великі гроші деякі футболісти йдуть у клуби, які роками не грають у Лізі чемпіонів.

Голкіпер Славії ефектним фінтом обіграв Хакімі – момент дня у Лізі чемпіонів

Обамеянг відмінно грає в Арсеналі. Ймовірно, він від щирого серця радіє, дивлячись на свій банківський рахунок. Однак по середах він, швидше за все, сумує, коли дивиться Лігу чемпіонів по телевізору", – цитує Ватцке Suddeutsche Zeitung.

Нагадаємо, лондонський Арсенал в нинішньому сезоні виступає у Лізі Європи. Габонський гравець виступав за дортмундську Борусію з 2013 по 2018 роки.

Манчестер Юнайтед – Арсенал: справедлива нічия, тріумф VAR, топ-клас Обамеянга та катастрофічні результати Сульшера